В сосуде с водой плавает кусок льда. Поверх воды наливают бензин, так, что кусок ль??а оказывается полностью покрытым бензином. Изменится ли уровень жидкости в сосуде, если лед растает? Если изменится, то как? Дайте развернутый...

Физика
В сосуде с водой плавает кусок льда. Поверх воды наливают бензин, так, что кусок ль??а оказывается полностью покрытым бензином. Изменится ли уровень жидкости в сосуде, если лед растает? Если изменится, то как? Дайте развернутый письменный ответ на поставленные вопросы. Плотность воды 1000 , плотность льда 900, плотность бензина 710.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
нет,лед,плавая в воде,вытесняет такое же кол-во воды,сколько весит сам
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