В сосуде с водой плавает кусок льда. Поверх воды наливают бензин, так, что кусок ль??а оказывается полностью покрытым бензином. Изменится ли уровень жидкости в сосуде, если лед растает? Если изменится, то как? Дайте развернутый...

Физика

В сосуде с водой плавает кусок льда. Поверх воды наливают бензин, так, что кусок ль??а оказывается полностью покрытым бензином. Изменится ли уровень жидкости в сосуде, если лед растает? Если изменится, то как? Дайте развернутый письменный ответ на поставленные вопросы. Плотность воды 1000 , плотность льда 900, плотность бензина 710.

Автор: Гость