1. Какое количество вещества соответствует хлориду натрия NaCl массой 5,86? 2. Какой о??ъём при н.у. занимают 96г озона О3? 3. Сколько молекул хлора содержится в 284 г?

Химия

1. Какое количество вещества соответствует хлориду натрия NaCl массой 5,86? 2. Какой о??ъём при н.у. занимают 96г озона О3? 3. Сколько молекул хлора содержится в 284 г?

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