1. Какое количество вещества соответствует хлориду натрия NaCl массой 5,86? 2. Какой о??ъём при н.у. занимают 96г озона О3? 3. Сколько молекул хлора содержится в 284 г?

Химия
1. Какое количество вещества соответствует хлориду натрия NaCl массой 5,86? 2. Какой о??ъём при н.у. занимают 96г озона О3? 3. Сколько молекул хлора содержится в 284 г?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Всё - через количества веществ: 2Na + Cl2 = 2NaCl n(NaCl) = m/M = 5,86 г/58,6 г/моль = 0,1 моль По уравнению - натрия нужно столько же, а хлора вдвое меньше m(Na) = n*M = 0,1 моль*23 г/моль = m(Cl2) = 0,05 моль*71 г/моль =3,55
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
почему слава и знатность города не всегда зависит от его размеров
Ответить
Физика
В сосуде с водой плавает кусок льда. Поверх воды наливают бензин, так, что кусок ль??а оказывается полностью покрытым бензином. Изменится ли уровен...
Ответить
Математика
Номер 5. Просто напишите букву каждой задачи и букву подходящего уравнения. Заранее спасибо!)))
Ответить
Русский язык
Помогитееее пож прямо сейчааааааас срочно
Ответить
Алгебра
Дано: Сos2α= - 0.3; α ϵ (3π/2), найти значение выражения √35cos α помогите
Ответить