1. Какое количество вещества соответствует хлориду натрия NaCl массой 5,86? 2. Какой о??ъём при н.у. занимают 96г озона О3? 3. Сколько молекул хлора содержится в 284 г?
Химия
1. Какое количество вещества соответствует хлориду натрия NaCl массой 5,86? 2. Какой о??ъём при н.у. занимают 96г озона О3? 3. Сколько молекул хлора содержится в 284 г?
Ответ(ы):
Гость:
1)Всё - через количества веществ: 2Na + Cl2 = 2NaCl n(NaCl) = m/M = 5,86 г/58,6 г/моль = 0,1 моль По уравнению - натрия нужно столько же, а хлора вдвое меньше m(Na) = n*M = 0,1 моль*23 г/моль = m(Cl2) = 0,05 моль*71 г/моль =3,55
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