Упростите выражения: 1. 4a(a-2)-(a-4)^2 2. 2(b+1)^2-4b Разложите на множители: 1. -3a^2-6ab-3ab^2
Алгебра
Упростите выражения: 1. 4a(a-2)-(a-4)^2 2. 2(b+1)^2-4b Разложите на множители: 1. -3a^2-6ab-3ab^2
Ответ(ы):
Гость:
1) 4а(а-2)-(а^2-8а+16)=4а^2-а^2-8а+8а-16=3а^2-16 2) 2(b^2+2b+1)-4b=2b^2-2b+2=2(b^2-b+1) 3) -3а^2-6ab-3ab^2=-3a(a+2b+b^2)
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