Составь мини рассказ мой любимый дождь

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Дожди бывают разные: холодные, мелкие, пронизывающие и неприятные. Но несмотря на это, я люблю дождь. Мой любимый дождь - летний, теплый, шумный. Он приходит внезапно и так же быстро исчезает. Во время летнего дождя лужи быстро наполняются водой и на них появляются крупные пузыри. Люблю летом гулять под дождем.