1) 4,5x-1,4lt;7,6 2)3x-1,2gt;3,3

Математика
1) 4,5x-1,4lt;7,6 2)3x-1,2gt;3,3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4,5х-1,4<7,6;  4,5х<7,6+1,4;  4,5х<9;  х<9:4,5;  х<2;                                           2) 3х-1,2>3,3;  3х>3,3+1,2;  3х>4,5;  х>4,5:3;  х>1,5.
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