1) 4,5x-1,4lt;7,6 2)3x-1,2gt;3,3
Математика
1) 4,5x-1,4lt;7,6 2)3x-1,2gt;3,3
Ответ(ы):
Гость:
1) 4,5х-1,4<7,6; 4,5х<7,6+1,4; 4,5х<9; х<9:4,5; х<2; 2) 3х-1,2>3,3; 3х>3,3+1,2; 3х>4,5; х>4,5:3; х>1,5.
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