3ч-124мин 20га-5000 м квадратных 10м - 3 м 15см 165 дней + 2года 32 дня 6ч 9 мин + 3ч 56мин
Математика
3ч-124мин 20га-5000 м квадратных 10м - 3 м 15см 165 дней + 2года 32 дня 6ч 9 мин + 3ч 56мин
Ответ(ы):
Гость:
3ч-124м=56м или 0,56ч 20га-5000м кв=195000м кв 10м-3м15см=6м85см 165дней+2года32дня=2года197дней 6ч9мин+3ч56мин=10ч5мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставьте пропуски. Заранее спасибо! Clare: Why not go to Hampton Cour Palace? Marie: I,d like to.__________. Paul: _________ last week. I liked...
Математика
Английский язык
Русский язык
Найдите среди предложений 4-6 простое односоставное, укажите его номер. Хлестаков: (1)Ужасно как хочется есть! (2)Так немножко прошёлся, думал, н...