Найдите среди предложений 4-6 простое односоставное, укажите его номер. Хлестаков: (1)Ужасно как хочется есть! (2)Так немножко прошёлся, думал, не пройдёт ли аппетит, - нет, чёрт возьми, не проходит. (3)Да, если б в Пензе я не...

Русский язык
Найдите среди предложений 4-6 простое односоставное, укажите его номер. Хлестаков: (1)Ужасно как хочется есть! (2)Так немножко прошёлся, думал, не пройдёт ли аппетит, - нет, чёрт возьми, не проходит. (3)Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. (4)Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. (5)Всего каких-нибудь четверть часа посидел – и всё обобрал. (6)А при всём том страх хотелось бы с ним ещё раз сразиться. (Н.В. Гоголь)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется, что 5. Сказуемые "посидел" и "обобрал", подлежащего нету. Предложение мне кажется простым.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В окружности проведены три равные хорды, одна из них удалена от центра на 5см. Найт?? расстояние от центра к остальным двум хордам.
Ответить
Английский язык
Помогите срочно сделать это задание №2 на фото
Ответить
Другие предметы
Помогите составить письмо губернатору краснодарского края пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите вот фото номер 7
Ответить
Математика
Решите пожалуйста номер 134
Ответить