Найдите среди предложений 4-6 простое односоставное, укажите его номер. Хлестаков: (1)Ужасно как хочется есть! (2)Так немножко прошёлся, думал, не пройдёт ли аппетит, - нет, чёрт возьми, не проходит. (3)Да, если б в Пензе я не...
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Найдите среди предложений 4-6 простое односоставное, укажите его номер. Хлестаков: (1)Ужасно как хочется есть! (2)Так немножко прошёлся, думал, не пройдёт ли аппетит, - нет, чёрт возьми, не проходит. (3)Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. (4)Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. (5)Всего каких-нибудь четверть часа посидел – и всё обобрал. (6)А при всём том страх хотелось бы с ним ещё раз сразиться. (Н.В. Гоголь)
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется, что 5. Сказуемые "посидел" и "обобрал", подлежащего нету. Предложение мне кажется простым.
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