Решите пожалуйста номер 134

Математика
Решите пожалуйста номер 134
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2700:30=90 г / кв м РАСХОД КРАСКИ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ . ДА!!! уложились  строители в норматив расхода краски( так как  составлял 950 г/кв.м Обратные задачирасходовали  90 грамм/кв, метр, всего  израсходовали 2кг 700г краски, какую площадь покрасили 2700:90=30 кв метров Площадь, которую нужно покрасить 30 кв метров, расход краски 90 г/кв метр. Сколько всего краски потребуется 30*90=2700гр=2кг700гр

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выразите длину отрезка АВ в метрах, дециметрах, сантиметрах и миллиметрах, если АВ=8,906м
Ответить
Русский язык
Проверочные слова: село, пятак, река
Ответить
Математика
Со 100 ульев собрали 2 т мёда.Сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев ульев,если с??итать,что со всех ульев собрали мёда поровну?
Ответить
Қазақ тiлi
Просклонять по падежам слова окұшы
Ответить
Биология
Воздействию каких соков подвергается пища двенадцатиперстной кишки
Ответить