Решите пожалуйста номер 134

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2700:30=90 г / кв м РАСХОД КРАСКИ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ . ДА!!! уложились строители в норматив расхода краски( так как составлял 950 г/кв.м Обратные задачирасходовали 90 грамм/кв, метр, всего израсходовали 2кг 700г краски, какую площадь покрасили 2700:90=30 кв метров Площадь, которую нужно покрасить 30 кв метров, расход краски 90 г/кв метр. Сколько всего краски потребуется 30*90=2700гр=2кг700гр