Воздействию каких соков подвергается пища двенадцатиперстной кишки
Биология
Воздействию каких соков подвергается пища двенадцатиперстной кишки
Ответ(ы):
Гость:
В двенадцатиперстную кишку открываются протоки поджелкдочной железы и печени. Печень вырабатывает делчь которая переводит жиры во взвешеное (эмульгированное) состояние, поджелудочная железа вырабатывает фермент трипсин расщепляющий белки.
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