Күй нешінші ғасырдан бастап жанр болып қалыптасқан? А) XIV B) XV C) XII D) XVI
Қазақ тiлi
Күй нешінші ғасырдан бастап жанр болып қалыптасқан? А) XIV B) XV C) XII D) XVI
Ответ(ы):
Гость:
XIV ғасырдан бастап қалыптасқан
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