Күй нешінші ғасырдан бастап жанр болып қалыптасқан? А) XIV B) XV C) XII D) XVI

Қазақ тiлi
Күй нешінші ғасырдан бастап жанр болып қалыптасқан? А) XIV B) XV C) XII D) XVI
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Гость:
XIV ғасырдан бастап қалыптасқан
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