Помогите вот фото номер 8

Гость: Гость:

Уйти в конец переулка-в конце разобидеться; в накидку носит пальто- в никидку из шёлкт одеться;в растяжку отдать обувь-в растяжку говорить; в тайне готовить сюрприз-в тайне кроется ответ;к верху поднять голову-к верху двери прикрепить; на завтра будет праздник- на завтра отложить дела.