Помогите вот фото номер 8
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Помогите вот фото номер 8
Ответ(ы):
Гость:
Уйти в конец переулка-в конце разобидеться; в накидку носит пальто- в никидку из шёлкт одеться;в растяжку отдать обувь-в растяжку говорить; в тайне готовить сюрприз-в тайне кроется ответ;к верху поднять голову-к верху двери прикрепить; на завтра будет праздник- на завтра отложить дела.
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