В окружности проведены три равные хорды, одна из них удалена от центра на 5см. Найт?? расстояние от центра к остальным двум хордам.

Гость: Гость:

3 хорды равны; значит равны 3 треугольника, образованные этими хордами и радиусами, проведенными к концам хорд ( по 3 сторонам). Расстояние от центра окружности до хорды измеряется длиной перпендикуляра, опущенного на хорду. это высоты этих 3 треугольников, проведенных к основаниям; они равны все 5 см. Вродь так с: