Написать 2 текста на английском языке house/flat you live in и you favorite dish(how to cook it)
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Написать 2 текста на английском языке house/flat you live in и you favorite dish(how to cook it)
Ответ(ы):
Гость:
Flat you live in house. you favorite dish, how to cook it
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