Решите пожалуйста номер 133
Математика
Решите пожалуйста номер 133
Ответ(ы):
Гость:
8613/3=2871(дет/дн) 9624/8=1203(шт/ч) 3705/15=247(кг/мин) 480/20=24(кадр/сек)
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