График какой функции является возрастающим: a) y = -√x b) у = х3 – 27 c) y=2-x

Математика
График какой функции является возрастающим: a) y = -√x b) у = х3 – 27 c) y=2-x
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возрастающая та функция, первая производной которой >0. граф см на фото
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