Какую координату будет иметь точка, полученная при перемещении от точки А(+4) по го??изонтальной координатной прямой на 2 единицы вправо

Математика

Какую координату будет иметь точка, полученная при перемещении от точки А(+4) по го??изонтальной координатной прямой на 2 единицы вправо

Автор: Гость