Какую координату будет иметь точка, полученная при перемещении от точки А(+4) по го??изонтальной координатной прямой на 2 единицы вправо
Математика
Какую координату будет иметь точка, полученная при перемещении от точки А(+4) по го??изонтальной координатной прямой на 2 единицы вправо
Ответ(ы):
Гость:
Точка А(+4) при перемещение по горизонтальной прямой на 2 единицы вправо будет иметь координату +6.
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