(1+4)(с-1)-с во второй степени
Математика
(1+4)(с-1)-с во второй степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1 + 4)(с - 1) - с^2 = c + 4c -1 -4 - c^2 = 5c - 5 - c^2
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