(1+4)(с-1)-с во второй степени

Математика
(1+4)(с-1)-с во второй степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1 + 4)(с - 1) - с^2 = c + 4c -1 -4 - c^2 = 5c - 5 - c^2
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