Разобрать предложение по членам предложения , указать части речи . Пушистым ковро?? лежит на полях снег

Русский язык
Разобрать предложение по членам предложения , указать части речи . Пушистым ковро?? лежит на полях снег
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушистым ковром ~~~~~~~~~~ ☝️сущ. ☝️прил. Лежит на полях ====== ☝️сущ. Гл.☝️ Снег --------- Сущ.☝️ Подлежащее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ВНИМАНИЕ 20 БАЛЛА!!! Определите знак коэффициента k , если график обратной пропорциональности Y= k/x распаложен в: 2 и 4 координатных четвертях.
Ответить
Математика
Какие из следующих, свойств является общим для чисел 4536, 3639, 236, 2939 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Математика
4-3x=10x+1 решить уровнение
Ответить
Другие предметы
Первая женщина казненная в россии за политику
Ответить
Окружающий мир
Рисунок на тему удивительный мир природы на карте нашей родины
Ответить