Разобрать предложение по членам предложения , указать части речи . Пушистым ковро?? лежит на полях снег
Русский язык
Разобрать предложение по членам предложения , указать части речи . Пушистым ковро?? лежит на полях снег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушистым ковром ~~~~~~~~~~ ☝️сущ. ☝️прил. Лежит на полях ====== ☝️сущ. Гл.☝️ Снег --------- Сущ.☝️ Подлежащее
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