Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
4-3x=10x+1 решить уровнение
Математика
4-3x=10x+1 решить уровнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-1=10х+3х 13х=3 х=3/13
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Другие предметы
Первая женщина казненная в россии за политику
Ответить
Окружающий мир
Рисунок на тему удивительный мир природы на карте нашей родины
Ответить
Қазақ тiлi
Сын есімнің күшейтпелі шырайы.Составить 3 предложения. Пожалуйста.
Ответить
Литература
Что вы поняли читая "кусаку"
Ответить
Математика
1.5(2x-5)+2x=5(0.5x-1.5)-10
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск