1)-4x^2++7x+11lt;0 2)2x^2-3x-5=0 3)2x^2-7x+5 4)(a^2+bc)b-(b^2-ac)c(c^2+ab)a 5)x^2+2x-3=0 6)7x+4=6+3(x+1) 7)-2x^2+3x+5lt;0
Алгебра
1)-4x^2++7x+11lt;0 2)2x^2-3x-5=0 3)2x^2-7x+5 4)(a^2+bc)b-(b^2-ac)c(c^2+ab)a 5)x^2+2x-3=0 6)7x+4=6+3(x+1) 7)-2x^2+3x+5lt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)2x^2-3x-5=0 2x^2-3x=5 x(2x-3)=5 x=5 или 2x-3=5 2x=8 x=8:2 x=4 S={4,5} 5) x^2+3x-3=0 x^2+3x=0+3 x^2+3x=3 x(x+3)=3 x=3 или х+3=3 х=3-3 х=0 s={0, 3} 6) 7x+4=6+3(x+1) 7x+4=6+3x+3 7x-3x=-4+6+3 4x=5 x=4/5 S={4/5}
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