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Найдите число 5/9 которого равны 4 целых 1/2
Математика
Найдите число 5/9 которого равны 4 целых 1/2
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Гость:
5/9Х=4целых 1/2 x=81/10=8.1
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