1\5 - 1\15 помогите решить

Алгебра
1\5 - 1\15 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5 - 1/15 = 3/15 - 1/15 = 2/15
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