Из 69 литров молока приготовили 3 килограмма масла сколько литров молока нужно для приготовления 4 килограмм масла? фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги по 22 кг килограмма творога в каждой сметаны...

Математика

Из 69 литров молока приготовили 3 килограмма масла сколько литров молока нужно для приготовления 4 килограмм масла? фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги по 22 кг килограмма творога в каждой сметаны подготовили столько же сколько творога и разлили в 8 одинаковых бидонов сколько килограмм в сметаны в каждом бидоне?

Автор: Гость