Из 69 литров молока приготовили 3 килограмма масла сколько литров молока нужно для приготовления 4 килограмм масла? фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги по 22 кг килограмма творога в каждой сметаны...

Математика
Из 69 литров молока приготовили 3 килограмма масла сколько литров молока нужно для приготовления 4 килограмм масла? фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги по 22 кг килограмма творога в каждой сметаны подготовили столько же сколько творога и разлили в 8 одинаковых бидонов сколько килограмм в сметаны в каждом бидоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)69:3=23(л) 2)23x4=92(л) ответ:92 литра нужна для приготовления 4 кг масла.
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