Существительное которое употр.. только во множественном числе составить из слова виноград

Русский язык
Существительное которое употр.. только во множественном числе составить из слова виноград
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрова-------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 69 литров молока приготовили 3 килограмма масла сколько литров молока нужно для приготовления 4 килограмм масла? фермеры из деревни Уткино полож...
Ответить
География
СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПРОШЛО С 15 МАЯ?
Ответить
Русский язык
Свежее дыханЬе или дыханИе , Спокойное движенИе или движенЬе
Ответить
Биология
1)Почему у видов животных,заботящихся о потомстве,число потомков уменьшается?Приведите пример...2)зависит ли степень развития заботы о потомстве от...
Ответить
Английский язык
Много баллов. Преобразовать слова
Ответить