1 5/15, 5 15/18, 10 25/75, 7 26/39, 4 14/21, 12 4/6

Гость: Гость:

15/15 = 1 целая 515/18 = 28 целых 11/15 1025/75= 13 цел 50 / 75 сокращаем дальше 13 цел 10/15 726/39 =18 цел 24/39 сокр дальше 18 цел 8/13 414/21 = 19 цел 15/21 сокр дальше 19 цел 5/7 124/6 = 20 цел 4/6 сокращаем дальше 20 цел 2/3