Образуй от данных имен существительных однокоренные имена прилогательные.Сказка,гриб,школа,солнце,часы,стекло,игрушка,бумага.Составь и запиши с полученными прилогательными два придложения.
Русский язык
Образуй от данных имен существительных однокоренные имена прилогательные.Сказка,гриб,школа,солнце,часы,стекло,игрушка,бумага.Составь и запиши с полученными прилогательными два придложения.
Ответ(ы):
Гость:
сказка-сказочныйгриб-грибнойшкола-школьныйсолнце-солнечныйчасы-часовойстекло-стеклянныйигрушка-игрушечныйбумага- бумажный1.Бумажный пакет лежал на столе.2.У нас очень красивый школьный двор.
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