Образуй от данных имен существительных однокоренные имена прилогательные.Сказка,гриб,школа,солнце,часы,стекло,игрушка,бумага.Составь и запиши с полученными прилогательными два придложения.

Русский язык

Образуй от данных имен существительных однокоренные имена прилогательные.Сказка,гриб,школа,солнце,часы,стекло,игрушка,бумага.Составь и запиши с полученными прилогательными два придложения.

Автор: Гость