Придумайте продолжение: СРЕДИ ТАЙГИ, В СЕЛЕ, ЖИВУТ ДВА ДРУГА, ДВА СТАРЫХ ОХОТНИКА ??? ДЕД ЕГОР И ДЕД ИВАН. ДОМ У ДЕДА ИВАНА БОЛЬШОЙ. ДЫМ ИЗ ТРУБЫ КАК ВЫВАЛИТ, НА ДРУГОМ КОНЦЕ СЕЛА ВИДНО. У ЕГОРА ИЗБЁНКА МАЛЕНЬКАЯ. ДЫМОК НАД Н...

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Придумайте продолжение: СРЕДИ ТАЙГИ, В СЕЛЕ, ЖИВУТ ДВА ДРУГА, ДВА СТАРЫХ ОХОТНИКА ??? ДЕД ЕГОР И ДЕД ИВАН. ДОМ У ДЕДА ИВАНА БОЛЬШОЙ. ДЫМ ИЗ ТРУБЫ КАК ВЫВАЛИТ, НА ДРУГОМ КОНЦЕ СЕЛА ВИДНО. У ЕГОРА ИЗБЁНКА МАЛЕНЬКАЯ. ДЫМОК НАД НЕЙ, КАК БЕЛИЧИЙ ХВОСТИК ПОДНИМАЕТСЯ. ОБА ОХОТНИКИ ИЗВЕСТНЫЕ.

Автор: Гость