Среднее арифметическое трёх чисел равно 13,2. Одно из них в 2 раза больше второго и н?? 2,6 меньше третьего. Чему равно самое маленькое из этих чисел? А 2,6 Б 7,4 В 4,4 Г 1,8

Математика

Среднее арифметическое трёх чисел равно 13,2. Одно из них в 2 раза больше второго и н?? 2,6 меньше третьего. Чему равно самое маленькое из этих чисел? А 2,6 Б 7,4 В 4,4 Г 1,8

Автор: Гость