Среднее арифметическое трёх чисел равно 13,2. Одно из них в 2 раза больше второго и н?? 2,6 меньше третьего. Чему равно самое маленькое из этих чисел? А 2,6 Б 7,4 В 4,4 Г 1,8
Математика
Среднее арифметическое трёх чисел равно 13,2. Одно из них в 2 раза больше второго и н?? 2,6 меньше третьего. Чему равно самое маленькое из этих чисел? А 2,6 Б 7,4 В 4,4 Г 1,8
Ответ(ы):
Гость:
Составим уравнение по условию: х + 0,5х + (х+2,6) = 13,2 * 3 2,5х+2,6=39,6 2,5х=39,6-2,6 2,5х=37 х=37/2,5 х=14,8 - первое число Второе число: 14,8:2=7,4 третье: 14,8+2,6=17,4 Проверим: 14,8+7,4+17,4=39,6 39,6:3 = 13,2 Ответ: наименьшее число равно 7,4.
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