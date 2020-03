Помогите перевести)) очень надо)) заранее спасибо)))

Гость: Гость:

1. Sein Freund ist krank und kommt heute nicht. 2. Seine Mutter kocht Frühstück, Mittagessen und Abendessen gut. 3. Seine Kinder stellen viele Fragen. 4. Ihr Vater ist in Österreich geboren, er ist 52. 5. Ihre Frage ist schwierig. 6. Ich möchte deine Probleme nicht besprechen. 7. Deine Stadt ist klein, aber gemütlich. 8. Dein Kaffe ist schon kalt. 9. Ich möchte Ihnen unsere Fotos zeigen. 10. Ihr Frühstück beginnt um halb neun. Kommen Sie um halb neun in unser Restaurant. 11. Wo befindet sich Ihre Firma? Sie befindet sich im Zentrum. 12. Wann besucht Ihr Vertreter unsere Firma? Ich glaube im Frühling, im Anfang Januar. Es geht. Wir sind damit einverstanden. 13. Sein Lohn ist nicht groß, aber seine Arbeit ist schwer. Er ist damit unzufrieden. 14. Unsere Preise sind günstig. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin damit einverstanden. Ihre Preise sind günstig. 15. War Ihre Reise interessant? Sind Sie damit zufrieden? Ja, meine Reise war interessant. Damit bin ich zufrieden. 16. Unser Chef hat eine große Berufserfahrung. Er ist guter Fachmann. Sind sie damit einverstanden? Ja, wir sind damit einverstanden, Ihr Chef ist guter Fachmann. 17. Schon zwei Wochen dauern unsere Verhandlungen. Aber es gibt noch viele Fragen und Probleme. Damit bin ich unzufrieden. 18. Was gibt es Neues? Es gibt nichts Neues. Meine Familie wohnt in Moskau, ich arbeite hier, in Berlin. Natürlich möchte ich meine Familie, meine Ehefrau und meine Kinder sehen. 19. Was gibt es Neues? Es gibt viel Neues. Meine Kunden aus Österreich möchten die Lieferfrist besprechen. Übermorgen fliege ich nach Wien. Für uns ist es wirklich eine Überraschung.