Таня взяла из сумки несколько апельсинов и положила их на тарелку.некоторые из ни?? разрезала на равные части .на тарелке оказалась 4 целых апельсина ,10 половинок и 8 четверинок .сколько целых апельсинов взяла Таня из смки

Математика

Таня взяла из сумки несколько апельсинов и положила их на тарелку.некоторые из ни?? разрезала на равные части .на тарелке оказалась 4 целых апельсина ,10 половинок и 8 четверинок .сколько целых апельсинов взяла Таня из смки

Автор: Гость