Таня взяла из сумки несколько апельсинов и положила их на тарелку.некоторые из ни?? разрезала на равные части .на тарелке оказалась 4 целых апельсина ,10 половинок и 8 четверинок .сколько целых апельсинов взяла Таня из смки
Математика
Таня взяла из сумки несколько апельсинов и положила их на тарелку.некоторые из ни?? разрезала на равные части .на тарелке оказалась 4 целых апельсина ,10 половинок и 8 четверинок .сколько целых апельсинов взяла Таня из смки
Ответ(ы):
Гость:
11,трппроо23ерогеллор рппе
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