7168 плюс 93840 разделить на 46 минус 250 умножить на 18 порядок действий
Математика
7168 плюс 93840 разделить на 46 минус 250 умножить на 18 порядок действий
Ответ(ы):
Гость:
Первым действием будет деление, вторым - умножение, третьим - сложение, последним - вычитание.
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