Найдите корень уравнения: х+3/х+7=-3
Математика
Найдите корень уравнения: х+3/х+7=-3
Ответ(ы):
Гость:
Х+3/ х+7=-3 х+3=-3 или х+7=-3 х=-3-3 х=-3-7 х=-6 х=-10
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