1) 5|x|-4=|х| 2) |х|-5=3|х| 3) |-х|+6= 2|-х| Решите ПОЖАЛУЙСТА

Математика
1) 5|x|-4=|х| 2) |х|-5=3|х| 3) |-х|+6= 2|-х| Решите ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ловите мое решение, надеюсь поймете объяснение, там оно есть для первого уравнения. Для третьего пользовался равенством|-x|=|x|
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помгите пожалуйста раздели слова линиями для переноса: мороз,Юлия,Анна,ручьи, лет??м, сильный,красивый,холодный,ранний, игрушки,девочка,муравей,ёжи...
Ответить
Математика
Сравни числа 980см 10м
Ответить
Математика
Х•7=14 как решить уравнение
Ответить
Другие предметы
Расположи перечисленные виды искусства в группы временные пространственные или ??ластические или визуальные или пространственно временные 1.Литер...
Ответить
Алгебра
Умоляю помогиое . Нацйти область определения функции у==х+1/х-1
Ответить