1) 5|x|-4=|х| 2) |х|-5=3|х| 3) |-х|+6= 2|-х| Решите ПОЖАЛУЙСТА
Математика
1) 5|x|-4=|х| 2) |х|-5=3|х| 3) |-х|+6= 2|-х| Решите ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ловите мое решение, надеюсь поймете объяснение, там оно есть для первого уравнения. Для третьего пользовался равенством|-x|=|x|
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