Расположи перечисленные виды искусства в группы временные пространственные или ??ластические или визуальные или пространственно временные 1.Литература 2.Скульптура 3.Театр 4.Танец 5.Кино 6.Музыка 7.Архитектура 8.Диз...

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Расположи перечисленные виды искусства в группы временные пространственные или ??ластические или визуальные или пространственно временные 1.Литература 2.Скульптура 3.Театр 4.Танец 5.Кино 6.Музыка 7.Архитектура 8.Дизайн 9.Графика 10.Цирк 11.Декоративно-прикладное исскуство

Автор: Гость