Что такое умеренная реформация
История
Что такое умеренная реформация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реформация (от лат. reformatio — преобразование, исправление)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Геометрия
В равнабедренная трапеции высота делит большее основании на отрезки равные 5 и 12 см найти среднюю линию трапеции
Геометрия
2. Чему равна сумма семи первых членов геометрической прогрессии (bn), если b1= -3/2 , b2 = 3? Варианты ответа: А) – 64,5 В) – 63,5 С) 190,...