В равнабедренная трапеции высота делит большее основании на отрезки равные 5 и 12 см найти среднюю линию трапеции
Геометрия
В равнабедренная трапеции высота делит большее основании на отрезки равные 5 и 12 см найти среднюю линию трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+12=17см среднюю линиу трапеции
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