В равнабедренная трапеции высота делит большее основании на отрезки равные 5 и 12 см найти среднюю линию трапеции

Геометрия

В равнабедренная трапеции высота делит большее основании на отрезки равные 5 и 12 см найти среднюю линию трапеции

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