Два поезда движутся на встречу друг другу по параллельным рельсам. Скорость первого поезда 10 м/с, длина первого поезда 500м. Скорость второго поезда 20 м/с, длина второго поезда 100м. Определите в течение какого времени второй...

Физика

Два поезда движутся на встречу друг другу по параллельным рельсам. Скорость первого поезда 10 м/с, длина первого поезда 500м. Скорость второго поезда 20 м/с, длина второго поезда 100м. Определите в течение какого времени второй поезд будет ехать мимо первого.

Автор: Гость