Два поезда движутся на встречу друг другу по параллельным рельсам. Скорость первого поезда 10 м/с, длина первого поезда 500м. Скорость второго поезда 20 м/с, длина второго поезда 100м. Определите в течение какого времени второй...
Физика
Два поезда движутся на встречу друг другу по параллельным рельсам. Скорость первого поезда 10 м/с, длина первого поезда 500м. Скорость второго поезда 20 м/с, длина второго поезда 100м. Определите в течение какого времени второй поезд будет ехать мимо первого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v1=10 м/с; v2=20 м/с; L1=500 м; L2=100 м Найти: t — ? Решение V=v1+v2 t=l1+l2/v1+v2=500+100/10+20=20 секунд Ответ: второй поезд будет ехать мимо первого в течение 20 секунд
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