Посмотри на картинки и скажи что делают по воскресеньям ученики
Английский язык
Посмотри на картинки и скажи что делают по воскресеньям ученики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.Martin skis on Sundays. 1.Jane sings on Sundays. 2.Thomas counts on Sundays. 3.Peter swims on Sundays. 4.Jack plays football on Sundays.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Функция спроса на данные товар qd=27-p, функция предложения qs=7 +p. Определите равновестную цену и равновестный объем продажи. Государство ввел...
Математика
5/8+(-7/12)= -298+564= -2целые+1целая3/4= -0,65+6= 3целые+(-4целая2/7)= 6,7+(-9,3)= 2целые2/15(-1целая5/6)= -3,84+4,16= -5целых1/3+...
Русский язык
История