Проанализируйте отличие крылья птицы и летучей мыши
Биология
Проанализируйте отличие крылья птицы и летучей мыши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устройство крыла летучих мышей сильно отличается от крыла птиц, у которых основная несущая плоскость маховые перья, крепятся к костям предплечья. Жесткость птичьего крыла обеспечивается упругими стержня: маховых перьев. Крылья летучих мышей в полете испытывают значительные нагрузки, величина которых зависит от размеров тела зверька, относительной площади крыльев и скорости полета. С увеличением размеров животных и скорости их передвижения возрастает и нагрузка на крылья.
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