ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 1. Уровень организации: 2. Продолжительность жизни (отличие от одноклеточных) 3. Целостность организма поддерживается за счет ... 4. Имеют специализированные ткани (+/-) 5.Имеют специализированные...
Биология
ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 1. Уровень организации: 2. Продолжительность жизни (отличие от одноклеточных) 3. Целостность организма поддерживается за счет ... 4. Имеют специализированные ткани (+/-) 5.Имеют специализированные органы (+/-) 6.Имеют специализированные системы органов (+/-) 7. Обмен веществ и энергии (простой или сложный) 8. Система гомеостаза (+/-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подцарство Многоклеточные животные (Metazoa) Многоклеточные животные – потомки древних простейших. Их тело состоит из большого числа клеток. Группы этих клеток различаются по строению и функциям. Клетки многоклеточных животных объединяются в ткани и органы , выполняющие различные функции в целостном организме. Правда, такое наблюдается не у всех многоклеточных. У низших представителей этого подцарства ткани и органы находятся ещё в стадии… формирования. Подцарство Многоклеточные животные (Metazoa) Многоклеточные животные – потомки древних простейших. Их тело состоит из большого числа клеток. Группы этих клеток различаются по строению и функциям. Клетки многоклеточных животных объединяются в ткани и органы , выполняющие различные функции в целостном организме. Правда, такое наблюдается не у всех многоклеточных. У низших представителей этого подцарства ткани и органы находятся ещё в стадии… формирования. Для многоклеточных животных характерно индивидуальное развитие – процессы сложных преобразований, происходящие от зарождения особи до конца ее жизни.
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