Что обозначает "люди больше похожи на своё время ,чем на на своих отцов"
Обществознание
Что обозначает "люди больше похожи на своё время ,чем на на своих отцов"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, ведущую роль играют различия поколений. время не стоит на месте, всё вокруг совершенствуется, общество развивается. должно быть, вы заметили, что у нынешней молодежи совсем другие интересы, цели, вкусы, нежели были у наших предков
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