Что обозначает "люди больше похожи на своё время ,чем на на своих отцов"

Гость: Гость:

Во-первых, ведущую роль играют различия поколений. время не стоит на месте, всё вокруг совершенствуется, общество развивается. должно быть, вы заметили, что у нынешней молодежи совсем другие интересы, цели, вкусы, нежели были у наших предков