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MgOH2+H3PO4=Mg3(PO4)2+H2
Литература
MgOH2+H3PO4=Mg3(PO4)2+H2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Mg(OH)2+2H3PO4=Mg3(PO4)2+6H2O
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