Функция спроса на данные товар qd=27-p, функция предложения qs=7 +p. Определите равновестную цену и равновестный объем продажи. Государство ввели дотацию в размере 2 руб. ДОТАЦИЮ ПОЛУЯАЕТ продавец. ОПРЕДЕЛИТЕ как измениться р...
Экономика
Функция спроса на данные товар qd=27-p, функция предложения qs=7 +p. Определите равновестную цену и равновестный объем продажи. Государство ввели дотацию в размере 2 руб. ДОТАЦИЮ ПОЛУЯАЕТ продавец. ОПРЕДЕЛИТЕ как измениться рыночная цена и рыночный объем после введение дотации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: После введения дотаций функция предложения будет выглядеть: Qs = 7 + (P – 2) 27 – P = 7 + (P – 2) 2Р = 22 Р = 11.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5/8+(-7/12)= -298+564= -2целые+1целая3/4= -0,65+6= 3целые+(-4целая2/7)= 6,7+(-9,3)= 2целые2/15(-1целая5/6)= -3,84+4,16= -5целых1/3+...
Русский язык
История