Функция спроса на данные товар qd=27-p, функция предложения qs=7 +p. Определите равновестную цену и равновестный объем продажи. Государство ввели дотацию в размере 2 руб. ДОТАЦИЮ ПОЛУЯАЕТ продавец. ОПРЕДЕЛИТЕ как измениться р...

Экономика

Функция спроса на данные товар qd=27-p, функция предложения qs=7 +p. Определите равновестную цену и равновестный объем продажи. Государство ввели дотацию в размере 2 руб. ДОТАЦИЮ ПОЛУЯАЕТ продавец. ОПРЕДЕЛИТЕ как измениться рыночная цена и рыночный объем после введение дотации

Автор: Гость