Сочинении о самом важном словаре

Гость: Гость:

На свете очень много разных словарей. За авсю жизнь не перечитаешь. Но самый главный словарь- это твой словарь, словарь твоего мозга/ума/души/сердца/языка/памяти-? . Главное, чтобы ты знал много слов, словосочетаний умел построить предложение правильно, знал иностранные слова. В тебе должны сочетаться все словари. Ведь что толку, если ты знаешь значение слова, но не можешь его написать, и наоборот. А для того, чтобы у тебя был свой большой словарь, нужно много читать, писать, интересоваться научными книгами. Тогда все захотят с тобой дружить, у тебе самому будет легко. А для этого нужно долго и упорно трудиться.