2. Чему равна сумма семи первых членов геометрической прогрессии (bn), если b1= -3/2 , b2 = 3? Варианты ответа: А) – 64,5 В) – 63,5 С) 190,5 D) 193,5
Геометрия
2. Чему равна сумма семи первых членов геометрической прогрессии (bn), если b1= -3/2 , b2 = 3? Варианты ответа: А) – 64,5 В) – 63,5 С) 190,5 D) 193,5
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Правильный ответ: С)190,5
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