1см-2мм равно. 1 м-2дм равно 1м-40см равно. 8см-20мм рав 30мм плюс 2см равно 2дм плюс 20см
Математика
1см-2мм равно. 1 м-2дм равно 1м-40см равно. 8см-20мм рав 30мм плюс 2см равно 2дм плюс 20см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 мм 120 см 140 см 82 см 23 мм 40 см а в какие единицы переводить надо было, нет уточнения
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