Помгите пожалуйста раздели слова линиями для переноса: мороз,Юлия,Анна,ручьи, лет??м, сильный,красивый,холодный,ранний, игрушки,девочка,муравей,ёжик, ягоды,осел,листья, утренний,язык,рисую,окно,осень,Яша,осенний.

Русский язык
Помгите пожалуйста раздели слова линиями для переноса: мороз,Юлия,Анна,ручьи, лет??м, сильный,красивый,холодный,ранний, игрушки,девочка,муравей,ёжик, ягоды,осел,листья, утренний,язык,рисую,окно,осень,Яша,осенний.
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