1)ABCDA1B1C1D1 -куб с ребром 2.Вычислите скалярное произведение векторов CD*CA,AA1*BA,A1B*CD1,AB1*AC,DB1*DB. 2)Докажите,что a┴b?если a(6;8;-7) и b(2;-5;-4)

Геометрия
1)ABCDA1B1C1D1 -куб с ребром 2.Вычислите скалярное произведение векторов CD*CA,AA1*BA,A1B*CD1,AB1*AC,DB1*DB. 2)Докажите,что a┴b?если a(6;8;-7) и b(2;-5;-4)
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Применены : формула скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности векторов
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