кто знает или у кого уже был ТЕСТ по химии 8 класс на тему " простые вещества металл?? и неметаллы " ... Опишите ,напишите его в подробностях! Плиз!

Гость: Гость:

У нас были химические элементы и мы распределяли их на две группы (металлы и неметаллы) описывали химические и физические свойства металлов, уравнивали химические уравнения связанные с химическими свойствами металлов. Последнее задание было написать смог бы мир существовать без металлов.