кто знает или у кого уже был ТЕСТ по химии 8 класс на тему " простые вещества металл?? и неметаллы " ... Опишите ,напишите его в подробностях! Плиз!
Химия
кто знает или у кого уже был ТЕСТ по химии 8 класс на тему " простые вещества металл?? и неметаллы " ... Опишите ,напишите его в подробностях! Плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас были химические элементы и мы распределяли их на две группы (металлы и неметаллы) описывали химические и физические свойства металлов, уравнивали химические уравнения связанные с химическими свойствами металлов. Последнее задание было написать смог бы мир существовать без металлов.
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