Разгадайте ребус „Число в квадрате". Помните,что разные буквы заменяют разные цыфры. Пять *Пять ———— ####Ь ####Т +####Я ###П ---------- ####### Шесть *ШЕСТЬ ---------------- ###### ###### + ###### ###### ------...

Математика

Разгадайте ребус „Число в квадрате". Помните,что разные буквы заменяют разные цыфры. Пять *Пять ———— ####Ь ####Т +####Я ###П ---------- ####### Шесть *ШЕСТЬ ---------------- ###### ###### + ###### ###### ------------- #####ШЕСТЬ Семь *СЕМЬ -------------- СЕМЬ + ##МЕ ##МС -------------- ######## Помогите пожалуйста

Автор: Гость